Réformes Clés en Agriculture, Pêche et Élevage : Le Plan du Premier Ministre

Sénégal Atlanticactu/ Ousmane Sonko/ Saliou Ndong Le Premier ministre Ousmane Sonko a dévoilé plusieurs réformes visant à transformer le secteur primaire. En agriculture, l’ambition est de conférer un nouveau statut aux agriculteurs sénégalais. Parmi les initiatives prévues, figurent le renforcement des coopératives agricoles communautaires, la création d’un institut régional dédié aux métiers de l’agriculture, ainsi […] Sénégal Atlanticactu/ Ousmane Sonko/ Saliou Ndong Le Premier ministre Ousmane Sonko a dévoilé plusieurs réformes visant à transformer le secteur primaire. En agriculture, l’ambition est de conférer un nouveau statut aux agriculteurs sénégalais. Parmi les initiatives prévues, figurent le renforcement des coopératives agricoles communautaires, la création d’un institut régional dédié aux métiers de l’agriculture, ainsi que la construction de fermes écoles. « Nous veillerons également à la modernisation du suivi des cheptels, au développement de nouvelles infrastructures de stockage, d’abattage et d’emballage », assure-t-il. Concernant le secteur de la pêche, le Premier ministre a assuré que les accords de pêche respecteront les intérêts de l’État et des pêcheurs, tout en promettant un développement accru de l’aquaculture. Une stratégie spécifique sera mise en œuvre pour toutes ces filières, précise Ousmane Sonko.



Source : https://atlanticactu.com/reformes-cles-en-agricult...

