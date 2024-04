Réformes de l’administration : Le président de la République presse le pas…

C’est un des points majeurs du projet proposé aux sénégalais : la réforme de l’administration. Pour le régime Diomaye, le système de l’administration sénégalaise doit être revu et réformé pour la rendre plus efficace et performant au bénéfice exclusif des populations.







C’est pour cette raison que le chef de l’Etat, lors du premier Conseil des ministres ce mardi, a demandé au Premier Ministre Ousmane Sonko de repenser, avec le gouvernement , « l’organisation et le fonctionnement de l’Administration et du secteur parapublic, mais également d’accentuer la réforme du service public autour de la digitalisation des procédures et de la transformation numérique des structures ».

Source : https://www.dakaractu.com/Reformes-de-l-administra...