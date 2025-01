Réformes du service public : Le ministre Olivier Boucal lance les concertations nationales

Les faiblesses relevant du service public et à l’administration publique produisent des effets déplorables liés, entre autres, à l’inefficacité et à l’inefficience des services de l’administration et à la détérioration de la confiance des citoyens vis-à-vis de l’administration. Ce qui entrave fortement la réalisation des objectifs de développement socio-économiques du pays et la construction d’un « Sénégal souverain, juste et prospère ». C’est dans ce sillage que les concertations nationales pour un service public efficace et près des citoyens ont été initiées par le ministère de la Fonction publique et de la Réforme du service public. Elle ont été lancées ce matin en présence de tous les acteurs.



Selon le ministre Olivier Boucal, la réforme du service public n'est pas seulement une exigence de gouvernance pour une action



publique plus efficace, mais aussi un impératif moral, en ce sens que l’Administration doit répondre aux enjeux et défis multiformes de développement et aux attentes croissantes des usagers-clients. Ainsi, la nécessité et de l’urgence de donner corps aux orientations du Chef de l’Etat en prenant les dispositions utiles pour « repenser le mode de gouvernance et renouveler l’administration ». Tel est l’objet de la journée qui marque le démarrage officiel des concertations nationales pour la réforme de l’administration.



À noter également que ces concertations régionales seront suivies d’échanges sectoriels et thématiques, qui porteront sur des aspects phares liés à des enjeux spécifiques de transformation de l’Administration devant permettre d’approfondir le diagnostic sur le Service public.



D’ores et déjà, les travaux préparatoires ont permis d’identifier la qualité du service public, la transformation digitale de l’Administration, le cadre de gestion des ressources humaines, le cadre organisationnel des services publics et la transparence, l’équité et la redevabilité.

