Refus de déférer à la convocation sur Twitter : Ousmane Sonko persiste et signe Ousmane Sonko est plus que décidé de ne pas répondre à la convocation de la Section de Recherche à la suite de la plainte de A.Sarr qui l’accuse de viol et menaces de mort. Dans son refus de déférer à la convocation sur Twitter : Ousmane Sonko persiste et signe

Rédigé par leral.net le Lundi 8 Février 2021 à 08:23 | | 0 commentaire(s)|

Le leader de PASTEF a partagé sa position sur un tweet où il fait savoir qu’il a bien reçu une convocation.



« J’ai reçu une convocation mais je le dis ici, je ne déférerai pas à cette convocation. Je suis député et on devra respecter la loi ! S’ils lèvent mon immunité à 10h, à 10h05 j’irais répondre » insiste-t-il dans sa publication sur Twitter.



