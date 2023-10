« Refus de délivrer des fiches de parrainages à Ousmane Sonko » : Aïda Mbodj et le And Saxal Liggeey, s’en offusquent et lancent un appel à l’opposition Rédigé par leral.net le Jeudi 26 Octobre 2023 à 01:10 | | 0 commentaire(s)|

La présidente de l’Alliance Nationale pour la Démocratie (AND), Saxal Liggéey et l’ensemble de ses militants et sympathisants, condamnent vigoureusement, la détention arbitraire de Ousmane Sonko. Une détention qui lui cause, selon le membre de la conférence des leaders de Yewwi Askan Wi, « une dégradation profonde de son état de santé ».

Par ailleurs, le parti de Aïda Mbodj condamne « le refus », par la Direction Générale des Elections (DGE), de délivrer à son mandataire national, une Fiche de Parrainage destinée à l’élection présidentielle du 25 février 2024.



AND Saxal Liggéey dénonce cette forfaiture « qui confirme, une fois de plus, l’affaiblissement des pays démocratiques au profit d’un durcissement des régimes autoritaires tel que constaté par l’Institut International pour la Démocratie et l’Assistance Électorale (IDEA), dans son 4e Rapport de l’année 2022. » Le parti exige la remise du Fichier de Parrainage au Mandataire National du Président Ousmane Sonko et des Autorités compétentes et habilitées de l’État, l’exécution de toute intervention apte à restaurer l’état de santé du président de l’ex Pastef, Ousmane Sonko et les tiendra responsables de tout ce qui pourrait advenir en cas de laxisme constaté.



Aïda Mbodj et ses camarades invitent l’ensemble de l’opposition et les forces vives de la Nation à faire bloc pour « un retour immédiat au respect des exigences d’un État de droit... »

