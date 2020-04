Refus de liberté provisoire pour Bougazelli : Libération persiste, signe et dément Me Hadji Diouf Me El Hadji Diouf, a démenti, hier, dans Les Echos, l’information, selon laquelle, son client Seydina Fall Bougazelli, en prison pour une affaire de faux billets de banque et dont il assure la défense, n’a pas fait l’objet d’un refus de liberté provisoire, puisque n’ayant pas introduit de demande. Libération qui avait donné l’information est revenu à la charge, ce vendredi. "Seydina Fall a bel et bien déposé une demande de liberté dans ce sens et celle-ci a été rejetée", martèle le journal. Qui précise :"Et pour l'information de Me El Hadji Diouf, la requête émane de son confrère Me Ciré Clédor Ly qui assure aussi la défense de l'ancien député tout comme Me Seydou Diagne." La réplique du tonitruant avocat est attendue.

Rédigé par leral.net le Vendredi 10 Avril 2020 à 10:30 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos