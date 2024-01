Région Cemac : Les nominés des Trophées du Sommet de la finance, de la banque et de la digitalisation, connus

L'édition 2024 des Trophées est sous le haut patronage du président de la République du Congo. Elle est parrainée par la Bgfi, la Bsca, Axiome et Figa.



La cérémonie de remise des Trophées mettra l'accent sur les Fintechs, l’innovation, la digitalisation, le paiement mobile, les PME, les femmes et l'inclusion financière. La soirée de Gala est sous le thème de «La digitalisation du secteur bancaire , un vecteur de croissance et d’intégration de la région Cemac ».



Les nominés ont été sélectionnés par le Comité des Trophées parmi les institutions financières actives dans la région Cemac dans huit catégories.



Banquier de l'année : Henri-Claude Oyima, Bgfi ; Célestin Guela Simo, Afriland First Bank- Cameroun et Amie Sow Ndiaye, directrice régionale du groupe Uba pour la zone Cemac.



Banque de l'année : Société Générale- Cameroun ; Bci – Congo et Afriland First Bank- Cameroun.

Banque Régionale de l’année : Attijari bank ; Ecobank et Uba.

Ifd de l'année : La banque de développement des États de l’Afrique centrale ; la banque Blend et Afreximbank.

Fintech de l'année : Yellow Card ; Maviance et Airtel Money

Banque de l'année pour les Pme : Advans Bank ; Mutuelle congolaise d'épargne et de crédit et Lcb Bank.



