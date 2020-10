Région des Grands Lacs : le commerce illicite de minerais se poursuit même en pleine pandémie

La situation dans la région des Grands Lacs d’Afrique au cours des derniers mois est restée « globalement stable »,, a déclaré mardi l’Envoyé spécial de l’ONU pour cette région en présentant le dernier rapport du Secrétaire général sur la mise en œuvre de l’Accord-cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo (RDC) et la région.



Devant Conseil de sécurité, Huang Xia a noté quelques avancées encourageantes, dont la résolution du différend transfrontalier entre la RDC et la Zambie par des moyens pacifiques, le transfert pacifique du pouvoir au Burundi à la suite des élections générales de mai 2020 et le retour des réfugiés burundais en provenance du Rwanda et de Tanzanie. (ONU Info)





Source : https://www.impact.sn/Region-des-Grands-Lacs-le-co...