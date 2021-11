Réglementation d’un éclairage efficace: Une baisse de 21 milliards FCfa des dépenses d’électricité des ménages, attendue Un atelier sur la mise en œuvre des nouvelles dispositions réglementaires relatives à l’éclairage s’est ouvert ce mardi. La rencontre, organisée par l’Agence pour l’Économie et la Maîtrise de l’Énergie (AEME), en partenariat avec la Direction du Commerce Intérieur et le Programme Energies Durables (PED) de la GIZ, a vu la forte participation des agents du Commerce intérieur venus des régions de Saint-Louis, Louga, Matam, Ziguinchor, Tambacounda, Kédougou, Kolda et Sédhiou.



Venue représenter le Directeur général, Mame Coumba Ndiaye, Directrice de la Planification et des Etudes (DPE) de l’Aeme, a soutenu que l’atelier de renforcement des capacités des agents du Commerce intérieur sur la nouvelle réglementation relative à l’éclairage, est d’une importance capitale, informe un communiqué reçu.



Selon elle, l’éclairage représente près de 25% des consommations d’électricité des ménages et intervient essentiellement aux heures de pointe, périodes les plus sensibles pour le réseau d’électricité.



Pour l’éclairage général, ajoute-t-elle, un vaste programme a été développé et sera mis en œuvre prochainement. Il est constitué de plusieurs composantes parmi lesquelles le remplacement des lampes à incandescence et celles moins performantes, par des lampes à économie d’énergi,e pour un nombre de 4,4 millions d’unités destinées aux ménages, aux administrations et aux petits professionnels.



« Ses enjeux sont également considérables pour le pays. En effet, les économies annuelles d’énergie attendues de ce programme, sont au moins de 88,1 MW de puissance de pointe et de 184.4 GWh d’énergie. Ceci correspond aux besoins énergétiques de près de 140 000 ménages » note-t-elle.



Elle renseigne qu’en termes financiers, ce programme permet d’économiser près de 15,7 milliards FCfa sur les coûts annuels de production d’électricité, de 44 à 82.8 milliards FCfa sur les investissements pour la construction de centrale, selon la technologie adoptée et de 21,7 milliards FCfa sur les dépenses annuelles d’électricité des ménages.



« De tels résultats ne pourront être atteints si les produits prohibés par le nouveau décret N° 2017-1411 du 13 juillet 2017, continuent d’entrer dans le pays et d’être commercialisés aussi massivement sur le marché national. Pour qu’il y ait une consolidation des acquis, il faudra que les acteurs majeurs pour l’opérationnalisation des mesures réglementaires tel que les services du Commerce Intérieur maîtrise et s’approprie pleinement cette réglementation », conclut-elle.



Selon Mme Magatte Fall Diop, Expert transversal suivi-évaluation et appui à la politique énergétique du PED, l’organisation de cette quatrième formation répond à un double impératif : celui de renforcer les compétences des agents de la Direction du Commerce Intérieur chargés de l’application de décret portant interdiction de l’importation, de la production et de la commercialisation au Sénégal de lampes à incandescence et la promotion des lampes à économie d’énergie ; et celui de favoriser la coopération entre tous les organismes en charge de l’application de ce décret au Sénégal.



«La formation vous préparera également à reconnaître toutes les technologies d’éclairage visées par la réglementation de manière physique et, sera renforcée par des outils techniques qui seront mis présentés à votre disposition », informe-t-elle.



Moussa Siby, Directeur adjoint du Commerce Intérieur, s’est réjoui de cette ultime formation de la dernière cohorte des agents débutée depuis 2018. Pour lui, à l'issue de cette capacitation des agents de la Dci, ils seront outillés pour retirer dans le circuit toutes lampes énergivores, afin d’aider l’Etat du Sénégal à faire des économies substantielles pour les finances publiques.



Toujours selon lui, il ne faut pas négliger le travail parce que les résultats obtenus à long terme vont inéluctablement impacter nos vies de demain.



