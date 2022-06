Régularisation de Mbour 4 Extension Thies: Les populations rappellent à Macky Sall sa promesse Rédigé par leral.net le Dimanche 5 Juin 2022 à 04:49 | | 0 commentaire(s)|



Dans le cadre de la synergie d’action et de l’esprit du patriotisme pour la sauvegarde de leur patrimoine foncier pour la génération future, les populations de Mbour 4 Extension ont organisé une marche pacifique vendredi 3 juin à Thiès. Elles ont pris le départ dans ce quartier périphérie jusqu’à la Préfecture pour remettre leur mémorandum à l’autorité administrative.

En effet, ces dernières réclament toujours la régularisation de leurs parcelles. Tous les habitants de ce quartier périphérique de la commune de Thiès Ouest sont sortis massivement pour prendre part à cette marche en brandissant des pancartes sur lesquelles on peut lire: Demande de régularisation de Mbour 4, 4 ans de galère ça suffit, non à l’accaparement de nos terrains, entre autres doléances.

Prenant la parole, le responsable de l’Alliance pour la République( Apr), Ousseynou Diouf plaide pour que l’ Etat puisse appliquer l’opération « Sama keyitu keur sama karangue », initiée par la Direction générale des impôts et domaines, un programme qui vise à favoriser la gestion sécurisée du foncier et l’élargissement de l’assiette foncière. Pour lui, le gouvernement doit mettre en œuvre cette initiative dans le quartier de Mbour 4 Extension pour régler définitivement ce problème. Il a également réclamé auprès des autorités une indemnisation pour les victimes de démolition dans cette zone.

Source : Source : https://www.jotaay.net/Regularisation-de-Mbour-4-E...

