Régularisation des médias : Alioune Sall fixe un délai aux acteurs concernés

Ce mardi, le ministre de la Communication, Alioune Sall, a présenté la liste des médias conformes au code de la presse et, par conséquent, reconnus par l’État. Sur les 535 médias recensés par le gouvernement, 112 figurent sur cette liste, comprenant 54 sites d’information en ligne, 10 chaînes de […] Sénégal Atlanticactu/ Alioune Sall/ Saliou Ndong Ce mardi, le ministre de la Communication, Alioune Sall, a présenté la liste des médias conformes au code de la presse et, par conséquent, reconnus par l’État. Sur les 535 médias recensés par le gouvernement, 112 figurent sur cette liste, comprenant 54 sites d’information en ligne, 10 chaînes de télévision, 14 journaux, 14 stations de radio, 11 radios communautaires et 6 Web TV. Le ministre a précisé que cette liste est provisoire. Les médias non reconnus ont un délai de 72 heures pour se conformer au code de la presse. Passé ce délai, ceux qui ne se seront pas mis en règle perdront leur droit à des aides publiques ainsi qu’aux marchés publics. Voici la liste des médias officiellement reconnus par l’État.



Source : Source : https://atlanticactu.com/regularisation-des-medias... Sénégal Atlanticactu/ Saliou Ndong

