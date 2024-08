Régulation des communications électroniques : Le Directeur général de l’Artp pour une approche collaborative entre les divers acteurs

Lors de la cérémonie d’ouverture, le Directeur général de l’Autorité de régulation des télécommunications et des postes (Artp), Dahirou Thiam a rappelé que dès sa prise de fonction, il a entamé auprès des acteurs régulés, des visites et rencontres afin de recueillir et de prendre le pool du secteur des communications électroniques. «Très rapidement, il est sorti de ces rencontres, la nécessité d’organiser un cadre de discussions et d’échanges pour que les expressions puissent se faire et qu’ensemble nous puissions dégager une feuille de route pour la régulation du secteur des communications électroniques », a déclaré M. Thiam.



Selon lui, la mission assignée à l’Artp est notamment de veiller à l’équilibre du secteur et de l’application de la loi. A son avis, cela ne peut se faire si la compréhension que nous avons des attributions de l’Artp est différente et si le sentiment que la régulateur ne prends pas en charge les préoccupations des acteurs régulés. Il a souligné que nous vivons une époque où les communications électroniques jouent un rôle central dans nos vies et l’importance croissante du secteur soulève des défis que nous devons aborder avec intelligence, diligence, responsabilité et innovation.



Le patron de l’Artp soutient que la régulation des communications électroniques est confrontée à de nouveaux défis, notamment en raison de l'évolution rapide des technologies et de l'augmentation des attentes des consommateurs.



«La convergence des services, la cybersécurité, la protection des données, la neutralité du net sont devenues des priorités essentielles pour garantir un environnement équitable et sûr pour les utilisateurs et les fournisseurs de services. A ces défis, s’ajoutent l’arrivée de la 5G, qui connaît une commercialisation auprès des consommateurs, l'Internet des objets (IoT), l’intelligence artificielle (IA) et les technologies de communication par satellite qui complexifient encore plus les missions de l’Autorité de régulation », a indiqué Dahirou Thiam.



C’est pourquoi, il a fait savoir que les enjeux de la régulation des communications électroniques, complexes et multidimensionnels, nécessitent une approche collaborative entre les régulateurs sectoriels, les opérateurs, les décideurs politiques, les consommateurs et la société civile.

