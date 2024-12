Régulation des organes de presse : le Cnra freine Alioune Sall Rédigé par leral.net le Mardi 17 Décembre 2024 à 15:05 | | 0 commentaire(s)|

Le Conseil national de régulation de l’audiovisuel (CNRA) abonde dans le même sens que l'Association des éditeurs et professionnels de la presse en ligne (APPEL), qui était déjà montée au créneau contre la mise en place de la Commission d'examen et de validation de la déclaration des entreprises de presse du Sénégal. D'après Le Quotidien du jour, l'organe de régulation a adressé un courrier au ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, Alioune Sall, lui reprochant de «passer outre ses prérogatives». «Au ministère, revient la prérogative d’accorder l’autorisation, après avis conforme de l’organe de régulation. Quant à l’organe de régulation, il est investi des missions d’instruire les demandes d’autorisation, de donner un avis con­forme, d’élaborer les cahiers des charges des acteurs de la chaîne de valeur de la communication audiovisuelle et de préétablir et de signer les conventions avec les éditeurs, diffuseurs et distributeurs», mentionne la missive. Le courrier du régulateur de l'audiovisuel, «que les services du ministère ont fait fuiter», souligne le journal du Groupe Avenir Communication, recommande «de rapporter l’arrêté n°024462 du 1er octobre 2024 portant création et fixant l’organisation et le fonctionnement de la[dite] Commission ou de le reprendre ou de surseoir à son application». Le Cnra suggère également «d’autoriser les entreprises de presse dont les conventions avec l’organe de régulation ont été signées, conformément à l’article 147 du Code de la presse», qui dispose : «Le ministre chargé de la Communication délivre d’office une licence d’exploitation aux éditeurs de services de communication audiovisuelle déjà existants, sous réserve de la signature d’une nouvelle convention avec l’organe de régulation».



Source : Source : https://senemedia.com/annonce-77640-rgulation-des-...

