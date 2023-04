Régulation du loyer à usage d’habitation : La Commission de régulation enregistre 1805 plaintes Rédigé par leral.net le Jeudi 6 Avril 2023 à 19:46 | | 0 commentaire(s)|

La Commission nationale de régulation du loyer des baux à usage d’habitation (Conarel) a enregistré, en l’espace d’un mois, 4.161 appels téléphoniques et 1.805 réclamations relatives émis par des locataires ou bailleurs. Dans une interview accordée au journal L’Obs, Momar Ndao, Président de ladite Commission informe 3 076 des appels ont été passés pour solliciter […] La Commission nationale de régulation du loyer des baux à usage d’habitation (Conarel) a enregistré, en l’espace d’un mois, 4.161 appels téléphoniques et 1.805 réclamations relatives émis par des locataires ou bailleurs. Dans une interview accordée au journal L’Obs, Momar Ndao, Président de ladite Commission informe 3 076 des appels ont été passés pour solliciter des renseignements ou des éclairages. 73% des appels téléphoniques ont trait à des demandes de renseignements et 26% concernent des réclamations dues à des incompréhensions entre bailleur et locataire. La principale source de mésentente provient généralement de la baisse du tarif et la date du paiement mensuel. La Commission a par ailleurs enregistré 1805 plaintes. O.B



Source : Source : https://lesoleil.sn/regulation-du-loyer-a-usage-dh...

