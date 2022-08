Régulation et inflation: Me Massokhna Kane descend l'Etat et taxe Assome Diatta "d'incompétente"

M. Massokhna Kane, président de Sos consommateurs, est revenu largement sur la situation actuelle et difficile des consommateurs. A l'en croire, l'entière responsabilité reviens à l'Etat. Me Kane estime que le ministre du Commerce n'a pas assez de moyens pour réguler le secteur et celle qui est à sa tête n'a pas les compétences pour gérer ce poste. Concernant l'augmentation des prix dans les boutiques, l'avocat plaide pour de lourdes sanctions dissuasives. Il finit par appeler les consommateurs à plus de responsabilités pour lutter contre ces inflations.