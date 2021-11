Réhabilitation de la route Tambacounda - Goudiry - Kidira - Bakel et travaux connexes: Le gouverneur de Tambacounda en visite de chantier Rédigé par leral.net le Mardi 30 Novembre 2021 à 10:53 | | 0 commentaire(s)| Le gouverneur de la région de Tambacounda avec les services techniques régionaux, ont effectué le Jeudi 25 novembre 202&, une visite des travaux de réhabilitation de la route Tambacounda - Goudiry - Kidira - Bakel et des travaux connexes liés au projet.

A cet effet, des actions sociales telles que la construction du forage de Bala, de la case de santé de Boyguel Bamba, de la Case des tout-petits de Sinthiou Fissa et une remise de moulins à mil aux groupements et associations de femmes de la zone, ont été menées dans le cadre du projet au bénéfice des populations des communes impactées.



Les images partagées par Ageroute sur sa page Facebook.















Accueil Envoyer à un ami Partager