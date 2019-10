Réhabilitation des espaces publics et valorisation du patrimoine architectural: Rabat soutient Dakar Cette décision a été prise hier lundi lors d'une rencontre tenue à Rabat au Maroc, pour activer la mise en œuvre d'une convention de partenariat entre les deux villes.

Cette réunion s’inscrit, selon l'APS, dans le cadre d'une visite de travail entre les autorités marocaine et une délégation sénégalaise conduite Mme le Maire de la ville de Dakar, Soham El Wardini.



Cette convention entre dans le cadre de la 8e édition du sommet Africités prévu en novembre prochain à Marrakech. Durant cette visite qui se poursuit jusqu'au 3 octobre, il sera question de mettre en place des mécanismes pour réhabiliter des espaces publics et la valorisation du patrimoine architectural.



cette rencontre offre une opportunité pour resserrer et valoriser les liens bilatéraux à travers la diplomatie des villes, selon le ministre marocain de l'Aménagement du Territoire national, de l'urbanisme, de l'Habitat et de la politique de la Ville, Abdelahad Fassi Fihri.

