Réinvention du cadre politique de BBY : Le SEN de l’APR félicite le leader de la coalition et prône un large front républicain

Le Secrétariat Exécutif National dans un communiqué rendu public ce mardi, félicite le président du Parti, Macky Sall, pour « son leadership et s’associe à l’hommage mérité, rendu aux membres et à la Conférence des leaders de Benno Bokk Yaakaar ». En effet, le président de la coalition BBY les exhorte, dans un élan collectif, à écrire une nouvelle page politique en se projetant dans le temps nouveau de l’action politique. En vérité, la volonté du président Macky Sall est de tendre à une réorganisation des forces, aux synergies nécessaires et solidarités salutaires, pour mieux répondre, par l’ouverture et l’élargissement, aux enjeux politiques et défis sociétaux du moment. « Le contexte politique actuel reste marqué par des menaces sur la cohésion et l’unité nationales, les libertés démocratiques, auxquelles s’ajoutent le désarroi de la jeunesse déçue par les reniements des nouvelles autorités qui piétinent, toute honte bue, leurs promesses électorales ainsi que les menaces et manipulations qui tiennent lieu de vision et de programme », lit-on dans le communiqué.







Après les changements intervenus à la tête de l’État et face à ce mode de gouvernance qui risque de mettre en péril notre pays, apprend le communiqué, « il faut rester, vigilants, unis et mobilisés pour poursuivre la tradition de solidarité et d’unité, l’expérience de construction d’une vision commune du destin du Sénégal », considère le SEN de l’APR qui soutient sans réserve la mise en place d’un large front républicain qui va au-delà de BBY pour faire face à ce mode de gouvernance régressif et préoccupant, garantir la transparence des élections, défendre la république et ses institutions, préserver la paix civile et la stabilité du Sénégal.