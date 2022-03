Rejet d’un projet de résolution contre l’offensive militaire russe en Ukraine : La Russie a brandi son veto

Rédigé par leral.net le Lundi 28 Février 2022 à 13:31 | | 0 commentaire(s)|



Le texte, qui réaffirmait l’attachement à la souveraineté, l'indépendance, l'unité et l'intégrité territoriale de l'Ukraine à l'intérieur de ses frontières internationalement reconnues, déplorait avec la plus grande fermeté « l'agression de la Fédération de Russie contre l'Ukraine en violation de l'article 2, paragraphe 4, de la Charte des Nations Unies ».



Le texte rejeté décidait que « la Fédération de Russie cessera immédiatement de recourir à la force contre l'Ukraine » et « retirera immédiatement, complètement et sans condition ses forces militaires du territoire de l'Ukraine à l'intérieur de ses frontières internationalement reconnues ».



A l’issue de cette réunion du Conseil de sécurité, le Secrétaire général de l’Onu,



Malgré ce rejet, il a estimé qu’il ne fallait « pas baisser les bras ». « Nous devons donner une autre chance à la paix. Les soldats doivent retourner dans leurs casernes. Les dirigeants doivent se tourner vers la voie du dialogue et de la paix ».



Bassirou MBAYE

Le projet de résolution, qui était présenté par les Etats-Unis et l’Albanie, a reçu 11 votes pour, 1 vote contre (Russie) et trois abstentions (Chine, Inde et Emirats arabes unis). La Russie, en tant que membre permanent du Conseil de sécurité a un droit de veto.Le texte, qui réaffirmait l’attachement à la souveraineté, l'indépendance, l'unité et l'intégrité territoriale de l'Ukraine à l'intérieur de ses frontières internationalement reconnues, déplorait avec la plus grande fermeté « l'agression de la Fédération de Russie contre l'Ukraine en violation de l'article 2, paragraphe 4, de la Charte des Nations Unies ».Le texte rejeté décidait que « la Fédération de Russie cessera immédiatement de recourir à la force contre l'Ukraine » et « retirera immédiatement, complètement et sans condition ses forces militaires du territoire de l'Ukraine à l'intérieur de ses frontières internationalement reconnues ».A l’issue de cette réunion du Conseil de sécurité, le Secrétaire général de l’Onu, António Guterres , a réagi au rejet de ce projet de résolution en notant devant la presse que « les Nations Unies sont nées de la guerre pour mettre fin à la guerre » mais qu’« aujourd’hui, cet objectif n’a pas été atteint ».Malgré ce rejet, il a estimé qu’il ne fallait « pas baisser les bras ». « Nous devons donner une autre chance à la paix. Les soldats doivent retourner dans leurs casernes. Les dirigeants doivent se tourner vers la voie du dialogue et de la paix ».





Source : Un projet de résolution déplorant l’offensive militaire russe en Ukraine et demandant le retrait immédiat des troupes russes a été rejeté vendredi par le Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations unies (Onu) en raison du veto de la Russie, membre permanent du Conseil.Source : https://www.lejecos.com/Rejet-d-un-projet-de-resol...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook