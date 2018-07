Rejet de l'inscription de Karim Wade: "C'est fini pour lui, s’il met les pieds au Sénégal, il sera emprisonné"

Qualifiant de « farce » la démarche de ses anciens frères de parti, Farba Senghor soutient qu’ils n’ont aucune chance d’obtenir gain de cause. L’ancien chargé de la propagande du Pds déclare que «les carottes sont cuites pour Karim Wade » depuis le jour où la Crei a lancé une procédure contre lui.



L’initiateur du mouvement « Mbolo Wade » qui intervenait qui intervenait jeudi sur les ondes de la RFM, a conseillé ses anciens frères de parti à choisir un autre candidat pour concrétiser le souhait de Me Wade qui voulait qu’un libéral dirige le Sénégal durant 50 ans.



La direction générale des élections a annoncé mardi, que l'inscription sur les listes électorales de Karim Wade a été rejetée, du fait de sa condamnation par la Cour de répression de l’enrichissement illicite.



A l’annonce de la nouvelle, le Parti démocratique Sénégalais a battu le rappel de ses troupes le lendemain au siège de son parti sis sur la Vdn. Lors d’une déclaration à la presse les libéraux ont annoncé qu’ils vont mener le combat aux plans politique et juridique avec notamment la saisine très prochainement de la Cour d’appel pour faire rétablir leur candidat dans ses droits.