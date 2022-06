Rejet des listes de Bby et de Yaw par la DGE : Fatoumata Niang Ba y voit de la démocratie Le rejet de la liste des suppléants de Benno, et celle titulaire nationale de Yewwi par la DGE renforce la démocratie. C'est du moins, l'avis de Fatoumata Niang Ba, présidente de l'Union pour le développement du Sénégal, Renouveau(Udes/R), et membre de la coalition Benno Bokk Yakaar. "C'est ce qu'on appelle la démocratie sénégalaise. Nous avons une administration très forte, très transparente et très rigoureuse", félicite-t-elle. Interpellée sur le recours de Bbb et de Yaw, Mme Ba a lancé une pique à l'endroit de Sonko et Cie avant de défendre sa coalition. Elle a évoqué par ailleurs, d'autres sujets d'actualité comme la visite de Serigne Mountakha à Dakar, les résultats des élections locales passées, entre autres.



Rédigé par leral.net le Jeudi 2 Juin 2022 à 11:52 | | 0 commentaire(s)|



Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook