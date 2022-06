Rejet des recours par le Conseil constitutionnel: Benno et Yewwi doivent faire profil bas

Le Conseil constitutionnel a décidé, ce vendredi, de rejeter tous les recours déposés, en vue de faire valider ou invalider certaines listes aux Législatives. Une décision qui a de forts relents de déni de Justice, car ce qui est sûr, c'est qu'il y avait assez de matière à juger car, manifestement, les erreurs matérielles étaient nombreuses, notamment au niveau des coalitions les plus importantes, celle de la majorité Benno Bokk Yakaar et celle de l'opposition la plus significative, Yewwi Askan Wi. La parité n'a pas été respectée, ce qui, en soi est un motif de rejet. Il s'y ajoute qu’au niveau de Benno par exemple, il y avait surplus de parrains. En somme, des erreurs matérielles qui, dans d'autres listes, ont entraîné un rejet systématique. Une coalition par exemple, a vu sa liste rejetée parce que tout simplement, elle n'avait pas déposé un chèque bancaire. En lieu et place, elle a présenté un chèque simple.



D'autres coalitions comme celles de Gueum sa Bopp n'ont pas pu participer parce qu'elles n'ont pas respecté la parité. Alors, on peut légitimement se demander comment se fait-il que l'on applique à certains la loi dans toute sa rigueur et que l'on refuse d'en faire autant pour d'autres? L'argument qui consiste à penser que Benno et Yewwi ne peuvent pas ne pas participer aux élections, est fallacieux. Il n'y a pas une coalition indispensable, qui aurait ainsi une licence de violer la loi et d'autres à qui il faudrait appliquer la loi.



Or, c'est justement cette impression qui se dégage après un tel verdict de rejet, qui n'est rien d'autre qu'un refus de voir la vérité en face. Les juges ont même préféré se contredire plutôt que d'aller à l'encontre du Ministère de l'Intérieur, dont dépend la Direction générale des élections (Dge). Celle-ci avait en effet estimé, contre toute attente, qu'une liste était divisible et que pour Benno, les suppléants sont rejetés et pour Yewwi, les titulaires sur leurs listes nationales. Bien entendu, un tel montage aurait dû être sanctionné par le Conseil constitutionnel qui par son rejet, n'a fait que l'avaliser.



En conséquence, Benno et Yewwi ont tout intérêt aujourd'hui à faire profil bas. Car, par un montage juridique inédit, on leur permet ainsi de participer dans une certaine mesure à des élections, pour lesquelles leurs listes auraient dû être rejetées. Aujourd'hui, même si elles ne sont pas satisfaites, ces coalitions seraient mal inspirées de nous imposer des soi-disant mobilisations pour faire admettre intégralement de leurs listes. Car, en les sauvant, l'administration et la justice posent ainsi un précédent dangereux : c'est qu'il est possible de mettre le coude sur certaines lois, afin de favoriser du fait de leurs poids politiques et de leur capacité de mobilisation des partis ou des coalitions de partis. Et la loi cesse d'être impersonnelle et générale.













Rewmi

Ndèye Fatou Kébé