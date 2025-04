Relance de l'Aibd et d'Air Sénégal : Le Premier ministre prend 20 décisions à l’issue d’un Conseil interministériel

Rédigé par leral.net le Lundi 7 Avril 2025 à 13:06 | | 0 commentaire(s)|

Pour Air Sénégal, Ousmane Sonko demande l’apurement des dettes d’exploitation et du fonds de roulement. Il a invité le Ministre des Finances et du Budget et le Ministre chargé du Transport aérien à mettre en œuvre un schéma global d’apurement des dettes d’exploitation d’Air Sénégal envers les créanciers, au plus tard en fin juin 2025, afin de rétablir la confiance vis-à-vis des fournisseurs essentiels et de tous les acteurs de la plateforme aéroportuaire, au travers de divers mécanismes, dont le recours des emprunts ; de dotation en ressources suffisantes pour le financement des besoins en fonds de roulement. Il recommande un audit approfondi.



Sur ce point, il engage le Ministre chargé des Transports aériens, à prendre les dispositions nécessaires en rapport avec l’organe délibérant pour engager un audit complet, mené par les corps de contrôle de l’État, pour établir une situation de référence exhaustive d’Air Sénégal sur les plans opérationnel, financier et organisationnel.



L’autre décision est liée à la reconstitution des fonds propres Air Sénégal : J’invite le Ministre chargé des Transports aériens, le Ministre des Finances et du Budget à prendre les dispositions nécessaires pour faciliter le recours à un mécanisme d’accordéon accompagné d’une injection de liquidités pour un montant minimal 16,0 milliards FCFA, afin de ramener les fonds propres à zéro. Il y a également le redimensionnement du réseau et de la flotte d’Air Sénégal et partenariats stratégiques. Des plans stratégiques de développement et contrats de performance sont aussi recommandés. La création d’Air Sénégal Express fait également partie des décisions prises par le chef du gouvernement tout comme la finalisation du projet d’acquisition et déploiement des aéronefs de type L410NG.



Concernant Aibd, le Premier ministre a demandé au Ministre chargé des Transports aériens, de veiller à la finalisation de l’audit des marchés existants au niveau de Aibd, de résilier les contrats non essentiels et de réorganiser les marchés prioritaires pour maximiser l’efficience. Dans la même dynamique, il recommande un audit organisationnel. Il en est de même de la rationalisation des dépenses de fonctionnement de la société Aibd SA, de concert avec le Conseil d’administration pour assurer une gestion rigoureuse et une maîtrise des charges au plus tard à fin décembre 2025.



Ousmane Sonko recommande un plan social négocié. Sur ce point, il a invité le Ministre chargé des Transports aériens, le Ministre chargé des Finances et du Budget et le Ministre chargé du travail à prendre les dispositions nécessaires pour la mise en œuvre d’un plan social progressif, négocié avec les partenaires sociaux, pour rationaliser les effectifs de Aibd SA, dans le respect de la réglementation en vigueur.



Les autres mesures concernent l’harmonisation des statuts ; l’apurement des passifs ; la révision de la convention relative à la gestion, l’exploitation et la maintenance de l’aéroport international Blaise Diagne ; la priorisation des projets ; la prise en charge de la dette Rdia ; les financements alternatifs ; la gestion des dettes croisées ; le développement du fret aérien.

Adou Faye







Source : Une réunion interministérielle sur l'Aibd SA et sur Air Sénégal SA, s'est tenue jeudi 3 avril 2025. Selon le communiqué de presse publié à cet effet, le Premier ministre a pris 20 décisions pour la relance de ces structures publiques.Source : https://www.lejecos.com/Relance-de-Aibd-et-de-Air-...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook