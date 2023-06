Relance du secteur touristique: Le Ministère du Tourisme et des Loisirs entamé une mission de suivi-évaluation des projets financés par le crédit hôtelier touristique Rédigé par leral.net le Jeudi 22 Juin 2023 à 00:46 | | 0 commentaire(s)| Dans le cadre du relance du secteur touristique, le Ministère du Tourisme et des Loisirs a entamé ce mercredi, deux jours de mission de suivi et d’évaluation des projets financés par le crédit hôtelier touristique. Ces visites ont été effectuées dans quelques établissements hôteliers à Dakar et Diamniadio. Le crédit hôtelier et touristique est une dotation initiale de cinq milliards de FCfa. Ainsi, le directeur du Cabinet du Ministre du Tourisme, present sur les lieux assure que les touristes n'ont rien à craindre de la destination Sénégal qui n'est pas menacée.



