Relance du secteur touristique: Les syndicats plaident pour un appui financier du secteur

En présence directeur de cabinet du ministère du Tourisme, Diéné Ndiaye, qui conduisait une délégation, les membres de la Fédération Nationale des Offices et Syndicats d’Initiatives du Tourisme du Sénégal (Fosits) ont tenu leur assemblée générale. Ils ont profité de cette rencontre pour étaler les nombreuses difficultés auxquelles est confronté le secteur du Tourisme. Issa Barro (président de la Fosits) et ses camarades ont plaidé pour un appui financier afin de relever les défis du secteur.



La situation que traverse le tourisme sénégalais depuis l’avènement de la pandémie de covid-19 tourmente les acteurs du secteur, notammentles membres de la Fédération Nationale des offices et syndicats d’initiatives du Tourisme du Sénégal (Fosits). Profitant de la présence du directeur de cabinet du ministère du Tourisme (Diené Ndiaye) à leur assemblée générale, le président Issa Barro et ses camarades ont demandé à leur tutelle d’appuyer financièrement le secteur touristique. «Le crédit hôtelier est notre préoccupation majeure. La question du financement du tourisme et son développement ont été abordés plusieurs fois. L’Etat du Sénégal a mis un excellent outil à travers le Crédit hôtelier touristique (CHT) ; malheureusement ces crédits ne sont pas arrivés à bonne destination, parce que dans la Fosits, on a 90% des Petites et Moyennes Entreprises (Pme) du tourisme et tous les membres sont propriétaires ou gérants de Pme qui emploient 10 à 15 personnes. Malheureusement, ils n’ont pas la force de lever un fonds. C’est pourquoi, nous sommes demandeurs fortement d’un appui financier de l’Etat afin de relancer nos activités frappées de plein fouet par la pandémie de Covid-19», affirme Ahmet Dieng qui invite ainsi le ministère à avoir une discrimination positive sur les crédits financiers. «Les capitaines d’industries ont des moyens que nous n’avons pas. Donc, il serait bien de trouver des mécanismes permettant de faciliter l’accès des crédits aux petites et moyennes entreprises touristiques afin de mieux pérenniser les emplois », indique-t-il.



Outre le problème de financement, Ahmed Dieng et ses camarades ont déploré les lenteurs notées dans la délivrance des agréments. Selon eux, 90% des cas qui ont été signalés peinent toujours à recevoir leurs documents. «Nous pensons que cette situation est au niveau de la commission. C’est pourquoi, nous demandons au ministère de diligenter les choses afin que les acteurs puissent dérouler correctement leur métier», ajoutent-ils. Prenant la parole, le Directeur de cabinet du ministère du Tourisme, Diéné Ndiaye, a réitéré l’engagement de la Tutelle à accompagner les acteurs pour impacter durablement les sous-secteurs du tourisme et du loisir. «Les questions qui ont été développées constituent un frein pour le développement du secteur ; il s’agit de la question de l’investissement et des questions des agréments, notamment du contrôle, parce que ce sont des établissements publics qui sont soumis à des règles. C’est pourquoi, le ministère a pris toutes les dispositions pour vider ces questions afin d’assurer les surveillances de ces établissements», a indiqué le représentant de Mame Mbaye Niang. A souligner que la Fosits a été créée en 2019. Et à l’issue de cette assemblée générale, Issa Barro a été reconduit à la tête de la structure.

L'As