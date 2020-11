Relance économique: La Coalition Macky 2012 en route vers 2035, pour un Sénégal émergent En conférence de presse hier, samedi 28 novembre 2020, à Dakar, la Coalition Macky 2012 s’est prononcée sur les sujets de l’heure, notamment la crise migratoire et la relance économique du Sénégal face à la pandémie. Par la voix de Mme Guèye, porte-parole du jour, la coalition a réaffirmé sa fidélité et son engagement à accompagner le Président Macky Sall, dans sa volonté de relance économique.

Selon Mme Guèye, la pandémie Covid-19 avec ses impacts socio-économiques, continue de toucher négativement presque tous les pays du monde. Mais les félicitations convergent vers le gouvernement sénégalais qui ont apporté de bonnes réponses grâce aux deux initiatives majeures du chef de l’Etat, à savoir la résilience et la relance économique avec le PAAP 2.



« L'objectif de cette rencontre, est d’exprimer aux Sénégalais d’ici et d’ailleurs son compagnonnage avec le président. Notre rôle capital dans son élection en 2012 et sa réélection en 2019 », a-t-elle déclaré.



Aujourd’hui, la nouvelle démarche de la Coalition est de communiquer sur comment est établie leur stratégie, mais surtout de s’ériger en bouclier du Président. Leur rôle sera désormais de mieux communiquer sur les réalisations du Président Macky Sall, souvent mal connues des Sénégalais.



Mais le sujet de l’heure est la migration clandestine, avec son lot de désolation, qui figure comme élément majeur dans leur première activité. D’autres rencontres suivront selon les priorités et les besoins des Sénégalais, avec des tournées prévues dans diverses localités du pays.





