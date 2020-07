Relance économique / MFFGE : Le Ministre Ndèye Saly Diop Dieng mise 42 millions de F CFA sur les Femmes de Rufisque.

Rédigé par leral.net le Mercredi 22 Juillet 2020 à 00:55 | | 0 commentaire(s)|

Le ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la protection de l'enfance poursuit sa tournée. Ainsi, après Dakar et Pikine, c’est au tour du département de Rufisque de recevoir sa délégation.



Les femmes qui s'activent dans la transformation des produits halieutiques de Yène et Bargny, ont reçu respectivement des financements de 2 500 000 et 1 500 000 de F CFA pour le relancement de leurs activités génératrices de revenus. «La COVID 19 a affecté l'économie de notre pays qui avait un taux de croissance de 6,7 %.





Les femmes sont les plus affectées par cette situation. Ces braves dames supportent les familles. Alors dans ce programme de résilience, elles y ont une place importante", a déclaré le Ndèye Saly Diop Dieng, la ministre de la femme lors des cérémonies de remise de chèque qui se sont tenues au quai de pêche de Bargny et à l’hôtel de ville de Rufisque ce 21 juillet.



Les autres secteurs d'activité comme le maraîchage, la couture, la restauration et la coiffure sont inclus dans ce programme qui vise surtout le secteur informel. « Un impact négatif que le chef de l'État Macky Sall compte combattre à travers le financement des femmes et renforcer les acteurs du secteur informel », ajoutera-t-elle. Au total c'est une somme de 42 millions qui a été distribuée aux femmes du département de Rufisque qui s'activent dans le secteur informel.

www.dakaractu.com



Source : Source : https://www.dakaractu.com/Relance-economique-MFFGE...

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos