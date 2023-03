Relation France-Afrique : «Dépasser des préjugés pour construire une relation d’égal à égal» Rédigé par leral.net le Lundi 20 Mars 2023 à 19:55 | | 0 commentaire(s)|

Le Président de la République, Macky Sall relève que l’Afrique n’est « la chasse gardée de personne ». Dans une interview accordée au journal L’Express, le chef de l’Etat, Macky Sall faisant allusion au Président français, Emmanuel Macron souligne «une chose me semble importante: il a insisté sur la nécessité de dépasser certains préjugés hérités du […] Le Président de la République, Macky Sall relève que l’Afrique n’est « la chasse gardée de personne ». Dans une interview accordée au journal L’Express, le chef de l’Etat, Macky Sall faisant allusion au Président français, Emmanuel Macron souligne «une chose me semble importante: il a insisté sur la nécessité de dépasser certains préjugés hérités du passé et de construire une relation d’égal à égal, en partenariat, car c’est aussi cela la nouvelle donne en Afrique. Par ailleurs, il dit qu’il souhaite s’adresser directement aux citoyens et au secteur privé. C’est bien… mais il ne faut pas oublier que les États demeurent incontournables», a dit le Président. «Nous devons aller de l’avant avec la France et, plus largement, l’Europe. Nos deux continents sont voisins et ils ont beaucoup en partage. Ensemble, ils représentent près de 2 milliards d’habitants. Nous devons bâtir des synergies, mais sans considérer que l’Afrique est une quelconque chasse gardée. Ça, c’est terminé !», ajoute le Président de la République.



Source : Source : https://lesoleil.sn/relation-france-afrique-depass...

Accueil Envoyer à un ami Partager