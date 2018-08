Relation Homme - Femme : Est-ce possible de vivre seulement une amitié platonique ?

De récentes recherches se sont intéressées à l'amitié entre homme et femme afin de déterminer si celle-ci, pouvait exister en étant parfaitement platonique. Il ressort des résultats que ce ne serait pas le cas. Puisque les deux sexes n'auraient pas toujours la même conception de l'amitié.



L’enquête, portant sur les deux sexes a abouti à des résultats plutôt intéressants. D’après celle-ci, l'amitié homme et femme serait particulièrement compliquée. Parce que les deux sexes n'auraient tout simplement pas la même vision de la relation amicale.



L’analyse des réponses fournies par les amis leur ont alors permis d'observer qu'il existait de grandes différences dans la manière, dont les deux sexes abordaient l'amitié. Les hommes étaient ainsi, plus attirés physiquement par leurs amies que celles-ci, ne l'étaient par eux. « Les hommes interrogés ont tous supposé que l'attraction romantique qu'il avait, était mutuelle. Ils se montraient ainsi aveugles au niveau réel de l'intérêt porté par leurs amies féminines. A l'inverse, les femmes, n'étant pas elles attirées par leurs amis, partaient du principe que cette absence d'attirance était mutuelle. Concrètement, les hommes surestimaient le niveau d'attraction que leurs amies femmes ressentaient quand ces dernières le sous-estimaient », expliquent les chercheurs dans la revue Journal of Social and Personal Relationships.



Les résultats suggèrent ainsi, qu'il est loin d'être facile pour un homme et une femme d'être simplement amis. Les chercheurs n'excluent pas le fait que les amies se soient montrées plus discrètes vis-à-vis de leurs sentiments. Ceci montre comment deux personnes peuvent expérimenter une relation de deux manières différentes. « Notre étude fournit un support empirique à notre hypothèse, suggérant que les stratégies d'accouplement empiètent sur les relations coopératives volontaires des hommes et des femmes avec un membre du sexe opposé », écrivent-ils.



L'attraction plus un fardeau qu'un bienfait en amitié



L'équipe américaine a également mené une seconde étude, impliquant 249 adultes, dont la plupart étaient mariés. Les chercheurs ont demandé à ces sujets de lister les aspects positifs et négatifs, liés au fait d'être ami avec un membre du sexe opposé. Et, ils ont alors constaté que les aspects suggérant une attraction romantique étaient en général, cinq fois plus listés comme aspects négatifs à une amitié.



Une différence est encore apparue entre hommes et femmes. Les hommes étaient significativement plus nombreux que les femmes à lister l'attraction romantique comme un bienfait. Et, cette tendance augmentait avec l'âge des hommes : les jeunes étaient 4 fois plus enclins que ces dames et les plus âgés, 10 fois plus.



Selon les chercheurs, les résultats combinés de ces deux études montrent bien que les hommes et les femmes n'ont pas la même conception de l'amitié. Et ceci, variant en fonction de l'âge, peut conduire à des difficultés dans la relation.



Pour les deux sexes, l'attraction dans une amitié platonique s'est davantage avérée négative que positive. Reste que les hommes se sont montrés moins nombreux à supporter ce point de vue. Une telle amitié peut-elle donc exister ? Ces études semblent dire que tout dépend de l'homme et de la femme impliqués. Les recherches, poursuivant, restent d’avis que dans la majorité des cas, cette amitié apparait plutôt compliquée.











O WADE Leral