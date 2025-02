Relations France-Afrique : Plusieurs organisations demandent la « fin d’un néocolonialisme »

Réunis en fin de semaine à Dakar autour d’un panel, plusieurs organisations de la Société civile, dont la Ligue de Défense Noire Africaine, des militants du Sénégal et du continent, intellectuels et citoyens engagés, tous semblent unis par une même revendication : la fin de ce qu’ils qualifient d’occupation néocoloniale. Sylvestine Mendy, présidente d’Africa First, au micro de Leral Tv.