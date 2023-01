Relations d’affaires entre Sénégal et Québec : Vers une convention entre les Chambres de commerce de Dakar et de Montréal Rédigé par leral.net le Mardi 24 Janvier 2023 à 21:52 | | 0 commentaire(s)|

Forts de leur appartenance commune à la Francophonie, les Chambres de commerce de Dakar et de Montréal veulent établir un cadre de coopération entre elles pour aider les chefs d’entreprise des deux pays à nouer des partenariats. En visite au Sénégal, le président de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (la communauté urbaine de […] Forts de leur appartenance commune à la Francophonie, les Chambres de commerce de Dakar et de Montréal veulent établir un cadre de coopération entre elles pour aider les chefs d’entreprise des deux pays à nouer des partenariats. En visite au Sénégal, le président de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (la communauté urbaine de la capitale du Québec) a établi une feuille de route avec son homologue dakarois. Une délégation de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain a tenu, hier, une séance de travail avec le président de la Chambre de commerce, d’industrie et d’agriculture de Dakar (Cciad), Abdoulaye Sow, entouré pour la circonstance de membres du bureau de l’institution consulaire. Michel Leblanc, le patron de la Chambre de Montréal, le plus important organisme privé du Québec, est venu en mission de prospection au Sénégal dans l’optique « de poser les premières avancées en vue d’établir des partenariats durables avec les chefs d’entreprise sénégalais ». Selon Michel Leblanc, par ailleurs président du comité consultatif pour le développement économique du territoire (Ndlr – Montréal), « l’idée est d’aller vers la signature d’une convention entre gens d’affaires des deux pays ». Lui et ses interlocuteurs ont convenu de mettre à profit la visite, dans deux mois, du Ministre des Affaires étrangères du Québec, pour formaliser cette entente. D’ores et déjà, le président Abdoulaye Sow a exprimé l’ouverture de la chambre consulaire dakaroise à cette initiative « gagnant-gagnant », d’autant que des secteurs prioritaires ont été identifiés qui pourraient servir de révélateur au potentiel commercial entre les deux pays. C’est ainsi que le Dr Daouda Thiam, vice-président de la Cciad et président de la commission du commerce a présenté à la délégation canadienne les ambitions sénégalaises en matière de souveraineté pharmaceutique, rehaussées lors de la pandémie de Covid-19. À sa suite, un vice-président de la Cciad, en l’occurrence Aboubacry Sadikh Sy, fondateur du Groupe « Sup de Co », a évoqué l’ancienneté des relations académiques entre le Québec et le Sénégal. Il a pris comme exemple les nombreux cadres sénégalais diplômés de Hec-Montréal et les accords de coopération dans l’enseignement supérieur. La coopération économique entre les deux pays a connu un coup d’accélérateur depuis l’ouverture à Dakar d’une ambassade du Québec couvrant quatorze pays de la sous-région. Samboudian KAMARA



Source : Source : https://lesoleil.sn/relations-daffaires-entre-sene...

