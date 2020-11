Relèvement du plateau médical: 54 appareils d’endoscopie réceptionnés par Abdoulaye Diouf Sarr

Hier, le ministre de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, a réceptionné dans le cadre de la lutte contre la Covid19 54 appareils d’endoscopie pour un coût total de 1,185 milliard.



Selon L'As qui donne la nouvelle il s'agit de 03 colonnes de cœlioscopie, 05 colonnes d’endoscopie haute et basse, 03 colonnes urologiques, 06 colonnes de fibroscopie, 34 colonnes de vidéo colposcopie, 02 Microscopes opératoires 3D et une colonne d'endoscopie neuro chirurgie avec craniotomie. Il faut souligner que l’endoscopie est une technique utilisée dans le domaine de la médecine pour diagnostiquer ou opérer sans ouvrir l’organe du patient.



A en croire, le ministre de la Santé, cette technique a des avantages énormes dans le domaine de la médecine. Puisqu’elle évite les risques d’infections, raccourcit le temps d’hospitalisation et réduit les cicatrices sur le corps du patient après une opération chirurgicale. Abdoulaye Diouf Sarr annonce l’arrivée d’un autre lot de matériels.

