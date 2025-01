Relever les défis sécuritaires entre le Sénégal et la Mauritanie : Une réunion bipartite pour la planification de patrouilles conjointes 2025, se tient à Saint-Louis. Rédigé par leral.net le Mercredi 8 Janvier 2025 à 12:57 | | 0 commentaire(s)|

La ville tricentenaire a accueilli la cérémonie de lancement de la réunion mixte de planification de patrouilles conjointes 2025, entre le Sénégal et la Mauritanie. Un événement qui se tient dans les locaux de la zone militaire numéro 2 de Saint-Louis, en présence des forces de défense et de sécurité des deux pays, avec comme objectif d'unir leurs forces, afin de relever les défis sécuritaires actuels, tout en consolidant leurs relations bilatérales.



Venu présider cette cérémonie de lancement, le gouverneur de la région de Saint-Louis, Al Hassan Sall, a salué les efforts des commandements militaires des deux pays, représentés par la zone militaire numéro 2 pour le Sénégal et les 6e et 7e régions pour la Mauritanie.



« Cette collaboration fructueuse se manifeste par l’échange d’informations, l’organisation de patrouilles mixtes et des actions de sécurisation, de jour comme de nuit, qui garantissent aujourd’hui, une sécurité réelle au niveau de nos frontières », a-t-il affirmé, avant d'insister sur l’importance de maintenir cette dynamique de collaboration, dans un contexte marqué par l’exploitation conjointe des ressources naturelles.



Selon lui, une sécurité renforcée est essentielle pour protéger les populations et prévenir les convoitises autour des richesses partagées. Il a aussi identifié les priorités, notamment la lutte contre le trafic de stupéfiants, le grand banditisme transfrontalier et l’expansion des groupes armés terroristes.



Le commandant de la zone militaire numéro 2, Thiendella Fall, a, dans son entretien avec la presse, mis en avant la portée diplomatique de cette collaboration entre les FDS du Sénégal et de la Mauritanie.



" La coopération militaire entre le Sénégal et la Mauritanie, est une composante essentielle de la diplomatie, car elle permet de renforcer les liens entre nos forces de défense et de sécurité ", a-t-il expliqué, avant de souligner les menaces régionales à la sécurité, telles que les trafics de drogue, les vols de bétail et surtout, l’émigration clandestine. Des phénomènes qui, selon le commandant Thiendella Fall, affectent directement la vie des populations.











