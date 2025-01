Religion-Commémoration : La ville de Touba dans la ferveur du Magal de Kazu Rajab

Les rues de la capitale du mouridisme sont remplies de fidèles venus d’horizons divers pour célébrer le Magal de Kazu Rajab. Des panégyriques dédiés au prophète Mouhamed (PSL) retentissent des hauts parleurs installés un peu partout dans la cité religieuse de Touba, a constaté l’APS.



Le mausolée de Serigne Fallou Mbacké, construit dans l’enceinte de la grande mosquée de Touba, est pris d’assaut dès les premières heures de la journée par les pèlerins pour s’y recueillir.



Des files d’attente se dressent devant le mausolée du saint homme grâce à un dispositif mis en place par le Dahira Moukhaddamatoul Khidma, en charge de l’organisation et de l’entretien de la grande mosquée de Touba avec l’aide des éléments de la Police nationale.



« Nous avons répondu présents comme chaque année à l’appel de Serigne Fallou Mbacké, notre guide pour perpétuer sa volonté car de son vivant il célébrait ce jour pour rendre grâce à Dieu », a indiqué Ibrahima Ndiaye plus connu sous le sobriquet « Beugueu Fallou ».



Ce disciple mouride qui vient de liberté 6, un quartier de la Dakar, se dit heureux d’assister encore une fois de plus à cet événement religieux »ô combien important » pour les disciples mourides.



« C’est une journée de prière, de dévotion et de ferveur, c’est pourquoi j’ai profité des moments de recueillement dans le mausolée de Serigne Fallou pour prier pour la paix, la stabilité et le développement de notre pays », a-t-il fait savoir.



Visiblement heureuse et enthousiaste, Ndèye Fatou Diop estime que c’est une bénédiction pour elle d’assister encore une fois au Magal Kazu Rajab dédié à son guide Serigne Fallou Mbacké.



Depuis plusieurs années, elle vient à Touba pour prendre part au Magal de Serigne Fallou Mbacké. »C’est un événement important dans l’agenda mouride, car il est dédié à un illustre fils de cheikh Ahmadou Bamba Mbacké (1853-1927) », le fondateur du mouridisme, l’une des principales confréries musulmanes du Sénégal.



« Chaque année, les prières que je formule ici à l’occasion de Magal Kazu Rajab sont exaucées et cela témoigne de la sainteté du deuxième khalife général des mourides », soutient la pèlerine.



La cérémonie officielle du Magal de Kazu Rajab aura lieu mardi dans la matinée, en présence des chefs religieux de Touba et de représentants du gouvernement, selon le comité d’organisation.