Remaniement: Mamadou Moustapha BA nouveau Ministre des Finances, un surdoué au service de l'économie

Mamadou Moustapha Ba n'est pas un novice dans un secteur car depuis 1992, jusqu'à nos jours, il a travaillé entre le Ministère de l’Economie et des Finances (Mai 1992 à Juin 2014, exception faite de la

période 1997-1999 passée en formation en Belgique), le Ministère de l’Economie, des Finances et du Plan (Juillet 2014 à Mars 2019) et le Ministère des Finances et du Budget depuis 2019.



C’est en Avril 2017 que la Direction générale des Finances a été renommée Direction générale du Budget, sous l’effet d’une profonde réforme de ses structures, visant à la rendre plus efficiente et plus performante, mais aussi à l’adapter aux réformes issues des directives de l’UEMOA portant cadre harmonisé des finances publiques.



Après avoir piloté cette réforme en tant que Directeur général des Finances, Mamadou Moustapha Ba été nommé à la tête de la nouvelle organisation, à la fonction de Directeur général du Budget.



Une nouvelle réforme, datant de Avril 2019, a tiré les conséquences de la séparation du Ministère de l’Economie, des Finances et du Plan entre un Ministère des Finances et du Budget (dont dépend la DGB) et un Ministère de l’Economie, du Plan et de la Coopération (qui a repris les anciennes compétences de la DGB en matière de gestion de la coopération internationale).



Son parcours de financier plaide en sa faveur d'autant que la Direction de la Coopération Economique et Financière (DCEF) n'a pas de secrets pour lui, pour avoir tous les échelons, durant 20 ans. Il s'est occupé notamment de plusieurs tâches dont la centralisation, la sélection, la programmation, le suivi et l’évaluation des projets et programmes d'investissements publics élaborés par les départements ministériels techniques (Agriculture, Elevage, Pêche, Hydraulique Rurale, Environnement)



- l’élaboration de la loi programme sur les investissements publics du secteur primaire

et du volet dépenses de capital de la loi des finances



- la participation aux négociations relatives aux emprunts, prêts, dons et subventions

pour la mise en œuvre des projets et programmes d’investissements publics du secteur

primaire



- la participation aux missions de suivi, de contrôle et d'évaluation conduites par les

partenaires au développement du Sénégal dans le cadre de l'instruction des projets et

programmes d'investissements publics du secteur primaire



- la coordination de l'aide publique au développement accordée au Sénégal dans le

secteur primaire, entre autres.

Mamadou Moustapha Ba est un diplômé de l'ENA, sans oublie qu'il est aussi diplômé en Politique de Développement.



Si l'on fait le cumul de ses activités au service de la coopération économique et de la gestion des finances publiques; Mamadou Moustapha Ba en est à 30 ans.