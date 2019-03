Remaniement en France: Sibeth Ndiaye nommée porte-parole du gouvernement Le président français a procédé à un remaniement du gouvernement. Pour les trois entrants, il s’agit de la première expérience gouvernementale.





Sibeth Ndiaye, proche collaboratrice d’Emmanuel Macron chargée de la presse, a été nommée secrétaire d’Etat porte-parole du gouvernement, tandis que la députée LREM Amélie de Montchalin devient secrétaire d’Etat aux Affaires européennes, a annoncé l’Elysée dimanche soir.



Cédric O, conseiller du chef de l’Etat pour le numérique, devient secrétaire d’Etat au Numérique. Les trois entrants, dont c’est pour chacun la première expérience gouvernementale, remplacent respectivement Benjamin Griveaux (porte-parolat), Nathalie Loiseau (Affaires européennes) et Mounir Mahjoubi (Numérique), partis en raison de leurs ambitions électorales.



Au total, dix membres du gouvernement ont quitté leurs fonctions depuis le début du quinquennat, une concentration de départs inédite en début de mandat. Parmi eux, on compte trois ministres d’Etat, François Bayrou, Nicolas Hulot et Gérard Collomb.



