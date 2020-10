Remaniement: la fin de la torture attendue ce samedi Plus de 72 heures après l'annonce de la dissolution du gouvernement, Macky Sall maintient le suspense , en mettant au supplice ses ministres. Mais selon Les Echos, ce sera pour aujourd'hui.

Tout le pays est suspendu aux lèvres de Macky Sall et d'ailleurs, c'est le titre du journal, Les Echos. A l'en croire, le remaniement ministériel est attendu ce samedi, avec une entrée en force de Idy 2019 qui est fortement pressentie.



Le journal indique que deux semaines avant sa décision, Macky Sall a rencontré tous ses collaborateurs du palais pour leur annoncer la nouvelle donne.





Et selon l'autre quotidien, L'AS, Macky Sall a sommé à tous les ministres de préparer les documents de passation de service avant lundi. Et certains ministères, malgré le vendredi qui était férié, ont travaillé d'arrache pied pour être à jour.

