Remise de 15 millions, des matériaux de construction… L’aide gouvernementale aux sinistrés du feu de brousse de Podor Après le passage d’un violent feu de brousse dans le département de Podor, le gouvernement a décidé de voler au secours des populations sinistrées. Il a offert des matériaux de construction, de l’argent aux sinistrés et de l’aliment de bétail.

Après les larmes, l’espoir d’une vie reconstruite. 48 heures après un feu de brousse ravageur, qui a fait quatre morts et plusieurs blessés, une délégation gouvernementale, conduite par le ministre de l’Enseignement supérieur, Cheikh Oumar Anne, «était venue présenter les condoléances du chef de l’Etat» aux sinistrés, qui sont encore figés dans le deuil.





Elle leur a remis l’appui de l’Etat : 15 millions de francs. En détail, selon le Gouverneur de la région de Saint-Louis, Alioune Badara Samb, l’Etat octroie «5 millions aux familles des victimes et 10 millions pour appuyer les populations de la zone».



En outre, les populations bénéficieront aussi de 20 tonnes de riz, de lots de paquets de zinc, du ciment et de 10 tonnes d’aliments de bétail. Pour la distribution de cet important appui, une commission sera mise en place sous la présidence du Préfet de Podor, qui sera accompagné par les maires de deux communes touchées, le Service de l’élevage et la gendarmerie.



Dans la délégation gouvernementale, il y avait aussi les ministres du Développement communautaire, Samba Ndiobène Ka, de l’Elevage et des productions animales, Aly Saleh Diop, et des autorités administratives de la région de SaintLouis. C’est l’hôpital de Ndioum qui a reçu en premier la délégation gouvernementale qui était venue s’enquérir de la situation des blessés qui y sont admis depuis mardi.



L’autre étape a conduit les autorités étatiques à Kawel pour assister à l’inhumation des personnes tuées par le géant incendie, qui a ravagé plusieurs hectares. A Boguéré, situé dans la commune de Doumga Lao, à Thiambal, niché dans la commune de Dodel, le feu, qui s’est déclaré dans la journée du mardi, n’a rien laissé sur son passage : il ne subsiste que des restes du bétail calcinés, des cases et maisons en banco avalées par les flammes, un couvert végétal noirci. Sans bien sûr oublier les quatre morts dont une femme et son bébé.

