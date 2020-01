Remise de dons composés de jouets éducatifs, d'une quinzaine de matelas, et d'une centaine d'autres cadeaux Rédigé par leral.net le Mercredi 1 Janvier 2020 à 23:30 | | 0 commentaire(s)| Le responsable de l'APR Massogui Sylla au chevet des enfants déshérités de Albert Royer.



Le début de l'année 2020 est bien lancé pour les enfants de l'hôpital Fann, notamment ceux de Albert Royer qui viennent de recevoir un don composé de jouets éducatifs, d'une quinzaine de matelas, de blousons et autres cadeaux. Pour le donateur, Massogui Sylla, responsable politique de l'APR, "nous avons une pensée pour les enfants malades et qui ont besoin de cadeaux de fin d'année, comme l'ont bénéficié les autres qui en ont eu l'opportunité. Nous nous approprions, à travers ce geste purement humaniste, la politique sociale du chef de l'État qui vise à appuyer les plus démunis et les plus vulnérables".

Il faut dire que cette cérémonie de remise de dons s'est tenue dans une ambiance sobre mais combien importante pour les bénéficiaires et leur personnel qui ont pris soin des exigences de tranquillité qu'impose l'hôpital. "Nous avons voulu partager quelques moments de bonheur avec les enfants malades. Ce geste est un moyen de nous rapprocher d'eux, mais aussi des populations qui, parfois, éprouvent ce besoin d'assistance. Ainsi, nous prions pour eux pour que l'année 2020 démarre sous de bons auspices. Nous félicitons le chef de l'État pour l'important travail abattu dans le domaine de la santé et de la prise en charge des aspirations des citoyens. Je souligne aussi que le choix des cadeaux éducatifs s'explique par notre souci de contribuer à leur éducation".

Au nom de Dr Issa Tall Diop, directrice de Albert Royer, Mansour Dieng, chef du service social de Albert Royer, a remercié le donateur Massogui Sylla pour ce don d'une importance capitale. "Déjà, je dois souligner que la prise en charge médicale des enfants de zéro à cinq ans est gartuite. Et donc nous sommes confiants que la couverture médicale prônée par les autorités est bien lancée et est devenue une réalité. Nous plaidons ensuite pour l'ouverture des mutuelles de santé à travers tout le pays pour permettre aux populations de bénéficier des soins médicaux à moindre coût. L'hôpital a besoin de vous et vous venez de le montrer", a-t-il reconnu..

Massogui Sylla Responsable Jeune de l’APR





Accueil Envoyer à un ami Partager