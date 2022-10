Remise de drapeau Beach Soccer: les champions d'Afrique ne comptent pas lâcher leur "bien"

rès attendus pour la prochaine CAN de Beach Soccer, les Lions du Sénégal étaient ce jeudi au ministère des sports. Ils ont reçu le drapeau national des mains de M. Mame Mbaye Niang, Ministre du Tourisme et des Loisirs. Ce dernier remplace le ministre des sports qui se trouve actuellement au Qatar pour les besoins de la préparation de la Coupe du Monde.

En l’absence de Yankhoba Diatara, Mame Mbaye Niang a délivré le message du Chef de l’Etat aux vaillants Lions qui participent pour la 10e fois à la CAN. Le Sénégal est le champion d’Afrique en titre avec 3 succès consécutifs en plus d’être la nation la plus titrée avec 6 trophées continentaux . Il compte bien défendre son titre selon, Al Seyni Ndiaye et Mamadou Diallo entraîneur de ce dernier.

Rappelons que la CAN Beach Soccer 2022 est prévue du 21 au 28 octobre prochain au Mozambique.