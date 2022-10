Remise de fournitures scolaires : Mamadou Talla gâte les enfants de sa commune Rédigé par leral.net le Jeudi 20 Octobre 2022 à 19:03 | | 0 commentaire(s)| Le ministre des Collectivités territoriales, de l'Aménagement et du Développement des Territoires, Mamadou Talla, par ailleurs maire de la Commune de Sinthiou Bamambé-Banadji, a procédé à la remise de fournitures scolaires aux élèves des différentes écoles et Daaras de la commune.

Au total, des milliers de cahiers, de stylos, de boîtes de craie et d'autres supports didactiques, ont été remis aux acteurs du système éducatif de la commune. Le maire de la Commune de Sinthiou Bamambé-Banadji a également remis une imprimante et un ordinateur aux écoles, pour permettre aux enseignants de travailler dans de bonnes conditions.



Il a aussi octroyé aux daaras des centaines d'exemplaires du Saint Coran, des nattes et des bouilloires, pour permettre aux enfants de faire leurs études coraniques dans d'excellentes conditions.



parents d'élèves ont salué ce geste du ministre Mamadou Talla, qui, en plus de l'appui de la mairie, accompagne le secteur éducatif avec ses propres moyens.



Ce don du ministre Mamadou Talla vient donc renforcer les efforts de la municipalité, qui a déjà octroyé aux écoles, des fournitures scolaires.







