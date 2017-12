Remise de matériel à la Police nationale par l’ambassade des Etats-Unis: « Nous comptons sur le Sénégal en tant que partenaire crucial dans la région… », dixit Son Excellence Tulinabo Salama Mushingi Dans le cadre du programme d'assistance anti-terrorisme, l’ambassade des Etats-Unis au Sénégal a mis à la disposition de la Direction général de la Police, un lot d’équipements d’un montant de 439 000 000 FCFA. La cérémonie de remise de dons s’est tenue cet après-midi à l’Ecole nationale de Police et de la Formation permanente et a été présidée conjointement par l’ambassadeur des Etats-Unis au Sénégal, Son Excellence Tulinabo Salama Mushingi et le directeur de la Police nationale, Oumar Maal.



Le directeur de la Police nationale Oumar Maal vient de réceptionner des mains de Son excellence Tulinabo Salama Mushingi, un important lot de matériels destiné à la lutte contre le terrorisme. En effet, le terrorisme malgré les efforts consentis, est toujours présent dans la sous-région et fort de ce constat, Son Excellence a invité les forces de l’ordre à redoubler d’efforts: « le terrorisme reste un fléau que nous devons continuer à combattre et cette remise de matériel, notamment les ordinateurs, les projecteurs, les lunettes de vision nocturne, les kits de scènes de crime et le matériel de protection, permettront de soutenir la mission de la police nationale sénégalaise ».



Connaissant la rigueur et le professionnalisme de la Police nationale, Son Excellence Tulinabo Salama Mushingi compte sur le Sénégal pour révéler le défi contre le terrorisme. « Nous comptons sur le Sénégal en tant que partenaire crucial dans la région, et sur la police, rempart essentiel contre la multitude de menaces et de défis auxquels nous sommes confrontés ».



Au-delà de cette remise de Don symbolique, le Bureau de la sécurité régionale de l’ambassade des Etats-Unis (RSO) et le Bureau d’aide à la lutte contre le terrorisme (ATA) du département d’Etat américain, ont dispensé un module de formation sur la protection des cibles vulnérables aux membres des forces de l’ordre sénégalaise et aux premières intervenants associés des opérations de lutte anti-terroriste. Et a l’issue de cette formation, 110 personnes ont bénéficié de ces récent volets, au titre du renforcement de l’engagement entre les deux pays.



Le commissaire de police de classe exceptionnelle Oumar Maal s'est réjoui de ce don destine à la lutte contre le terrorisme q entre par ricochet, dans le cadre de la coopération militaire entre les deux pays. Conscient qu’aucun pays ne peut lutter seul contre le terrorisme, M. Oumar Maal a appelé « à la synergie des efforts pour faire face à ce fléau ».











