Remise symbolique de refinancements faite par la Ministre Zahra Iyane Thiam à l'URMECS

Vendredi 13 Mai 2022

Madame le ministre de la Microfinance et de l’Economie sociale et solidaire, Zahra Iyane Thiam a procédé à la remise symbolique de refinancements accordés à l’Union Rurale des Mutuelles d’Epargne et de Crédit du Sénégal (URMECS), dans le cadre de la ligne microfinance de la PLASEPRI/PASPED. "C’est l’occasion pour moi, de magnifier le partenariat si fécond que l’URMECS a intelligemment noué avec la PLASEPRI/PASPED et qui a abouti à un refinancement d’un montant de 200 millions de FCFA que j’ai

le plaisir de vous remettre aujourd’hui et ainsi réparti :

- MEC WOLOONTE de YEUMBEUL, 63.300.000 F CFA ;

- MEC JAPPOO LIGGEEEY de NGUEKHOKH, 59.500.000 F CFA.

- MEC SANT SUNU BOROM, 10.200.000 F CFA ;

- MEC NDIMBALANTE, 8.000.000 F CFA ;

- MEC REDIBE, 21.000.000 F CFA ;

- MEC KARAMBENOR, 38.000 000 F CFA