Remobilisation des troupes à l’Apr: Les responsables font le mort La remobilisation des troupes annoncée à l'Alliance pour la République vire jusque-là au fiasco. De grands responsables brillent par leur absence et des DG ou maires refusent de se présenter.

La remobilisation annoncée à l’Alliance pour la République (APR) risque de tourner au fiasco. A la base, notamment dans les régions, les responsables traînent les pieds pour aller répondre aux réunions convoquées par les deux leaders, à savoir Amadou Mame Diop et Abdoulaye Daouda Diallo désignés par Macky Sall. A l’étape de Kaolack, la délégation conduite par le président de l’Assemblée nationale et comprenant Augustin Tine, Mansour Faye, Luc Sarr, Mamadou Talla, Mamadou Kassé, Seydou Guèye et Abdoulaye Diagne a essuyé un revers. La rencontre de remobilisation a viré au flop. En cause, nombre de ténors ont brillé par leur absence. Il en est ainsi de responsables de premier plan comme Mariama Sarr, Modou Ndiaye Rahma, Ahmed Youssef Benjelloune, Baba Ndiaye, Adji Mbergane Kanouté et Pape Demba Bitèye. Des ténors des départements de Kaolack, Nioro et Guinguinéo, ont boycotté le conclave.



A l’accueil de la délégation on notait juste Aïssatou Ndiaye Ndiaffate, Mme Awa Guèye et l'ancien ministre Pape Malick Ndour. Le reste des responsables a préféré se faire représenter. Nombre de voix s’élèvent pour expliquer cette déconvenue par la désunion des leaders politiques de l’APR à Kaolack. Un état de fait qui serait, d’ailleurs, consécutif, aux revers subis lors des élections municipales, législatives et à la dernière Présidentielle. Avant la descente de la délégation de l’APR sur le terrain, un gros poisson avait déjà annoncé son départ. Il a expliqué sa défection par le manque d’organisation, la gestion cavalière de son désormais ex leader Macky Sall, le compagnonnage de façade et les dérives de ses responsables.



Face à la presse, Momath Sow alias Malaw, a déclaré : « Je n’ai jamais entendu qu’un militant a été nommé au sein du parti APR président de comité ou coordonnateur de section ». Il s’affiche désormais comme opposant, il a appelé ses militants à la remobilisation sur de nouvelles bases. Pour lui, « l’APR ne pourra plus se relever. C' est fini pour ce parti parce que Macky Sall n’a jamais voulu structurer son parti», tranche-t-il annonçant que “Beaucoup de responsables de ce parti se regardent en chiens de faïence. L’APR est morte de sa belle mort», raille Malaw Sow. C’est le même constat d’échec dans la volonté de remobilisation engagée à dans la capitale du Baol.



La rencontre convoquée samedi 25 mai dernier dans un hôtel de la place par l’actuel Président de l’Assemblée Nationale, Amadou Mame Diop et son camarade de parti Mansour Faye, n’a pas été un succès. Faible affluence et absence notoire de grands leaders ont marqué la rencontre. Même si des responsables de Touba comme Serigne Abdou Lahad Mbacké Gaïndé Fatma, Abdou Lahad Seck Sadaga, Serigne Modou Bara Dolly Mbacké, Makhtar Diop et Alla Sylla ont fait le déplacement. A Mbacké, en revanche, l’absence de l’ancien ministre de la fonction publique et maire de Mbacké Gallo Bâ, de son collègue maire de Touba Abdou Lahad Kâ et du Dg du Sneips Bara Gaye ont alimenté la chronique.



D'après le journal Point Actu, à Diourbel, seuls deux grands leaders de renom étaient là. Il s’agit de Dame Diop et Dior Mbengue. Fatou Diané, dernière ministre de la femme sous Macky, Moustapha Guèye, Directeur général du CROUS de Bambey, Malick Fall, maire de la commune, Souleymane Soumaré et le Dg sortant de l’ONFP, entre autres ont brillé par leur absence. Le week-end prochain, Amadou Mame Diop et sa délégation devraient être à Kolda. Dans la capitale du Fouladou, des responsables se disent interloqués par les coups de fil de responsables comme Abdoulaye Daouda Diallo.



Des indiscrétions que la rencontre risque de connaître le même sort qu’à Kaolack et à Diourbel. Une source proche de l’APR indique que l’ancien DG de la poste, Abdoulaye Bibi Baldé et d’autres responsables sont annoncés absents. Le fiasco noté dans la mobilisation des militants de l’APR s’explique, selon un responsable ayant requis l’anonymat, par le refus de la base d’avaler la pilule imposée par Macky Sall. “L’ancien président de la République veut, à tout prix, nous imposer Amadou Mame Diop et Abdoulaye Daouda Diallo”, a-t-il expliqué. “Ces deux ténors s’affrontent sur le terrain pour garder le leadership du parti”, renchérit-il expliquant l’absence des DG et maires aux rencontres par leur crainte de s’attirer les foudres des nouvelles autorités.

