Remobilisation du Ps: Les "Verts" réussissent «un Ndeup» dans la sérénité

Le « ndeup » annoncé hier du Parti socialiste par votre journal, a eu lieu ce mardi, à la Maison du Parti, à Colobane. Une véritable mobilisation de tous les segments des "Verts", notamment les jeunes, les femmes, les cadres, à travers le programme Vision Socialiste. Tous ont venu répondre à l’invitation de la Commission chargée des élections dirigée par Serigne Mbaye Thiam, pour tirer le bilan des Législatives de novembre 2024, mais surtout, pour dresser la perspective politique, selon "Le Témoin".



Alors, s’il y a eu « ndeup », ce fut dans le calme, la sérénité, la solidarité et la cohésion, selon des sources du journal présentes à la rencontre. Aux côtés de Serigne Mbaye Thiam, on notait la présence de ténors comme Aïda Sow Diawara, Mame Bounama Sall, Moustapha Mbaye, Alioune Ndoye, Kadialy Gassama, entre autres… Près de 250 socialistes venus tous les coins du pays et près de 47 orateurs, ont débattu pendant plus de 6 heures d’horloge, pour poser des positions divergentes sur les résultats des législatives.



Comme nous l’écrivions dans notre édition de ce mardi 10 décembre 2024, deux camps se sont affrontés sur des positions divergentes. Le premier camp a mis en avant la responsabilité interne de la direction du pays sur la défaite de novembre. Le second camp a mis en avant le phénomène du raz-de-marée de Pastef, qui a tout balayé. Les critiques et autocritiques ont fusé des orateurs, mais elles s’inscrivaient dans une volonté de placer le PS dans une nouvelle mobilisation, pour se positionner en alternative crédible à l’actuel régime.



Un PS rénové, attractif, passera par une nouvelle réorientation faite à partir la révision des structures, des méthodes du parti. Il a été appelé à la remobilisation de la base, l’effectivité des tournées politiques, mais aussi, le renouvellement des instances dirigeantes des "Verts". Le procédé utilisé ne sera pas une désignation par le sommet de nouveaux dirigeants, il appartiendra désormais à la base, de choisir ses dirigeants. Tous ces grands axes seront matérialisés dans un document qui sera soumis au Secrétariat exécutif national, pour les mesures à prendre. Mais ce qui a été salué, c’est que le « ndeup » s’est déroulé dans une sérénité totale, mais surtout, il a été noté une nouvelle remobilisation des "Verts".