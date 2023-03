Remobilisation exceptionnelle de ses troupes à Louga : Omar Bounkhatab Sylla ratisse large et rassure… A Louga, le Quartier général du Mouvement basé à la Cité Watel a refusé du monde hier. Avec une foule immense venue des localités du département et des cellules de la commune de Louga: Diock Sall, Yeurmande Dieng, Dabaye Sarr , Mboumbéne Mboup, Djandja Niang, Keur Mor Diop, Darou Niang, Mbarom Diop, Ngoundioura Diop, Gouyar Dieng, Diékinane Sylla, M. Omar Bounkhatab Sylla, le Président du Mouvement Valeurs s'est encore fait distingué par une remobilisation exceptionnelle de ses troupes..

Rédigé par leral.net le Dimanche 19 Mars 2023 à 17:27

Ces militants du Mouvement Valeurs, tous vêtus des couleurs du Mouvement (Orange/Blanc) ont tenu à témoigner loyauté et engagement à leur leader M. Omar Bounkhatab Sylla. Ce rassemblement a été initié par les femmes du Mouvement Valeurs dirigées par Mme Gueye Fatou Sylla.



Répondant à l'appel des femmes, le Président, du Mouvement Valeurs et ancien Directeur Général de Dakar Dem Dikk, a réaffirmé sa fidélité au Président de la république, son excellence M. Macky Sall qui demeure son mentor politique.



Ce juriste, spécialiste des entreprises en difficulté, a tiré un bilan positif de son passage à la tête de Dakar Dem Dikk et aux chemins de fer du Sénégal en passant par les Grands Trains du Sénégal.



M. Omar Bounkhatab Sylla a dénoncé la campagne de calomnies et de liquidation politique orchestrée contre sa personne. Il a martelé qu'aucun obstacle ne pourra le detourner de son combat politique pour un Sénégal émergent.



Omar Bounkhatab Sylla qui prône une politique de Valeurs et d'éthique, préconise le culte du vrai patriotisme dans la pratique de la politique. Le leader du Ndiambour a aussi appelé les jeunes à privilégier les débats d'idées au détriment de la violence et à s'inscrire massivement sur les listes électorales.



C’est ainsi donc que le Mouvement Valeurs impose sa suprématie politique dans la capitale du Ndiambour en continuant son plan de massification et de maillage de la région. D'ailleurs, plusieurs rencontres populaires et installation de cellules supplémentaires de femmes et de jeunes ont rythmé la vie du Mouvement ces dernières semaines.









