Remous au sein de la SOGAS : Les précisions du DG Arona G. Ba Depuis 2 mois, les mouvements d’humeur se succèdent au sein de la Société de Gestion des Abattoirs du Sénégal (SOGAS). L a SOGAS nage en eaux troubles, depuis plus de 2 mois, avec la grève des vétérinaires. Son Directeur général a fait face à la presse, hier, pou rapporter des précisions sur la grève des vétérinaires

‘’La SOGAS, obligatoirement, est tenue d’abattre tout animal qui franchit ses portes. Précisément, il s’agit de la saignée, du dépeçage et de l’enlèvement du cinquième quartier. À partir de ce moment, la viande, le cinquième quartier, les pattes, la peau sont livrés aux chevillards à destination des chambres froides après ressuyage. La SOGAS n’a pas un seul kilo de viande’’, dit Le directeur général Arona Ba qui a convié la presse pour donner des explications sur ces perturbations..



Elle assure juste une prestation de services qui est payante, avant l’enlèvement. Elle est obligée et tenue de respecter le contrat vis-à-vis de l’Etat et des chevillards qui sont nos clients. Juste pour vous donner un exemple : si à 8h les animaux sont là et que la SOGAS ne remplit pas sa mission, à 9h le contrat peut être résilié et la SOGAS poursuivie. Dans ce cas précis, comment peut-on penser porter plainte contre la SOGAS ou son PDG ? J’attends avec beaucoup de sérénité’’.



Selon ses explications, il y a un contrat de concession entre l’Etat du Sénégal et la société qu’il dirige. La SOGAS, dit-il, assure une prestation de services, dans le cadre d’un partenariat public-privé. Elle a aussi un engagement vis-à-vis des chevillards qui sont ses clients. Ces derniers assurent le ravitaillement en viande des populations.





Le Dg ajoute que l’Etat a mis en place une inspection vétérinaire permanente qui dépend directement du Ministère de l’Élevage. Son rôle est d’inspecter les animaux sur pied jusqu’à la carcasse.



‘’Imaginez-vous un seul instant que Dakar soit privée de viande, depuis bientôt 2 mois. La preuve, des vétérinaires sont ici présents. Ils ont été réquisitionnés par l’Etat du Sénégal, à travers les préfets et les gouverneurs sur l’ensemble du territoire national. En tant que DG de la SOGAS, j’assume pleinement mon rôle. En effet, je suis en contact permanent, du début à la fin, avec le ministère de l’Élevage, le préfet et le gouverneur. Cela veut dire que l’Etat veille à la qualité de la viande qui sort des abattoirs’’, déclare M. Ba.



Il poursuit : ‘’Je tiens à informer et rassurer les populations que la viande est bel et bien inspectée et contrôlée par les vétérinaires qui sont obligés d’être là. Donc, il n’y a pas d’inquiétude à se faire. En cas de maladie, la SOGAS dégage sa responsabilité. Parce que, les vétérinaires sont censés faire ce travail d’inspection et de contrôle’’.



Ainsi, Arona Ba veut que la population sache que la viande de la Sogas respecte les normes sanitaires. ‘’On ne cédera pas à la pression. Nous sommes fermes sur notre décision. On n’a toujours pas reçu de plainte ni vu la couleur d'une convocation. Les vétérinaires sont là. Ils ont été confisqués par l'Etat. Ils sont en train de travailler. Nous veillons au grain. La viande est consommable, car, des vétérinaires sont sur place pour les contrôler. L'abattage respecte les mêmes normes’’, martèle le Dg de la SOGAS

