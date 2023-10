Rencontre Macky Sall-Alassane Ouattara: Plusieurs sujets d’ordre bilatéral, régional et international abordés Rédigé par leral.net le Dimanche 29 Octobre 2023 à 07:45 | | 0 commentaire(s)|

En tête-à-tête samedi à Abidjan, le Chef de l’Etat sénégalais Macky Sall et son homologue ivoirien, Alassane Dramane Ouattara ont évoqué « plusieurs sujets d’ordre bilatéral, régional et international ». C’était au cours A l’issue de cette « visite d’amitié », les deux Présidents ont, en effet, rappelé « la solidité des relations entre les deux pays et surtout la […] En tête-à-tête samedi à Abidjan, le Chef de l’Etat sénégalais Macky Sall et son homologue ivoirien, Alassane Dramane Ouattara ont évoqué « plusieurs sujets d’ordre bilatéral, régional et international ». C’était au cours A l’issue de cette « visite d’amitié », les deux Présidents ont, en effet, rappelé « la solidité des relations entre les deux pays et surtout la convergence de vues sur les questions régionales, africaines et internationales », d’après la présidence ivoirienne. « Dans leurs déclarations à la presse, ils ont rappelé et magnifié la tradition d’excellence des relations entre leurs pays, marquées par une parfaite convergence de vues sur toutes les questions régionales, africaines et internationales », relève, de son côté, la présidence sénégalaise. Même note ajoute que « le Président Ouattara a exprimé toute sa joie de recevoir son homologue sénégalais qui, à son tour, l’a chaleureusement remercié pour l’accueil fraternel qu’il lui a réservé ». Pour rappel, le président Macky Sall a été reçu la veille à l’Elysée par son homologue français Emmanuel Macron avec qui il a abordé également des « questions de coopération bilatérale ». Ces visites ont été effectuées après un séjour à Bruxelles, dans le cadre du premier forum de l’initiative Global Gateway, auquel il a pris part mercredi et jeudi. S.G



Source : Source : https://lesoleil.sn/rencontre-macky-sall-alassane-...

Accueil Envoyer à un ami Partager