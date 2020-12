Rencontre CNRA-Patrons de presse : vers une nouvelle ère de la TNT Rédigé par leral.net le Vendredi 18 Décembre 2020 à 16:29 | | 0 commentaire(s)| Le CNRA a rencontré hier jeudi 17 décembre les patrons de presse du Sénégal, pour une séance de travail pour une validation des conventions et cahiers de charges du dispositif du Code de la Presse. Cette initiative tend à réorganiser le secteur pour un développement profitable à tous les acteurs.

La rencontre qui s’est tenue sous l’égide du Ministre de la Culture et de la communication, M Abdoulaye Diop, est aussi une nouvelle ére au Sénégal dans le cadre de la Transition vers la télévision numérique terrestre (TNT) qui est une grande évolution technique en matière de télédiffusion.



Cette nouvelle est aussi source de soulagement pour les éditeurs et diffuseurs de service , appelés à se concentrer maintenant sur l’édition de contenu de qualité et la production, le poids de la diffusion leur étant maintenant déchargé.



