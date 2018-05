Rencontre Syndicats - Macky Sall: Oumar Waly Zoumarou soupçonne des non-dits, Abdou Faty dément

La rencontre entre les secrétaires généraux de syndicats d’enseignants du G6 et le Président Macky Sall vendredi dernier, n’en finit pas de faire jaser. Si elle a permis de trouver une solution à la crise qui secoue le système éducatif, la rencontre fait toujours polémique.



En cause, l’implication présumée de la Première dame Marième Faye Sall. Oumar Waly Zoumarou accuse le coordonnateur de l'inter-cadre, cette affaire n’a pas dit tous ses secrets.



« Ils ont déféré précipitamment à l’invitation et y ont passé toute la journée. Avec tout ce que cela comporte de téranga sénégalaise, on peut penser qu’il s’est passé des choses non-dites », accuse-t-il. « Ils ont mangé et discuté avec le maître des lieux et échangé des civilités, ce qui pourrait mettre dans une position inconfortable de tout refuser. Aller à un déjeuner et y rester jusqu’à 3 heures du matin, prendre les trois repas quotidiens jusqu’au thé. Sûr que cette situation les a mis peut être dans une position inconfortable. Parce que ce qu’ils avaient refusé au Khalife général des tidianes, ils l’ont accepté pour la Première dame », soutient M. Zoumarou.



Faux rétorque, Abdou Faty secrétaire du Sels. « C’est quand même de l’enfantillage. Nous sommes un peu à l’abri de certains détails. Nous sommes une grande organisation qui est à l’abri du besoin », rétorque Abdou Faty. Qui trouve que la Première dame est dans son rôle, « elle n’est pas institutionnelle pour négocier, mais elle peut jouer le rôle de facilitateur ».



Oumar Waly Zoumarou et Abdou Faty se prononçaient sur les ondes de la RFM.